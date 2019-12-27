الامارات | شاهدوا ما يحدث بالكواليس استعداداً لاستقبال 2020 في «دبي»

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهدوا ما يحدث بالكواليس استعداداً لاستقبال 2020 في «دبي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستعد «إعمار» بعد أيام، لإبهار العالم بإقامة حفل رأس السنة الجديدة 2020، والذي يعد الحدث المرتقب في منطقة وسط مدينة دبي قرب برج خليفة.

وبهدف إنجاز المهمة على أكمل وجه، فهناك فريق متكامل من العاملين في مجال التصميم والهندسة والإدارة المجتمعية وتسويق الفعاليات يبذل قصارى جهده لمدة تزيد على أربعة أشهر من أجل تقديم عرض مذهل غير مسبوق يعلن عن بداية عقد جديد.

وتسلط «إعمار» الضوء على ما يجري خلف الكواليس، وما يتضمنه العمل من تفاصيل ومهام من أجل تقديم احتفال متكامل بمناسبة رأس السنة الجديدة.

وفي هذا الفيديو إطلالة على ما يجري خلف الكواليس استعداداً للحدث واستقبال العام الجديد.