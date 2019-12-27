تعرف على إطلالات المشاهير الأكثر جرأة في 2019 منها تاج الملكة إليزابيث

شهد هذا العام، ظهور العديد من المشاهير على السجادة الحمراء بالإطلالات الأكثر غرابة وإثارة للجدل، كما رصدنا هذه السنة عودة العديد من الفساتين الأيقونية الفينتاج؛ ما صنع ضجة واسعة على الإنترنت.ونستعرض فيما يلي إطلالات المشاهير الأكثر شهرة وجرأة وغرابة خلال عام 2019:

كاردي بي بفستان من تيري موغلر - فبراير 2019

خطفت نجمة الراب كاردي بي الأنظار خلال حفل توزيع جوائز الغراميز 2019 بإطلالتها الدراماتيكية المكونة من فستان فينوس بنمط الفينتاج من توقيع تيري موغلير، والذي صدر للمرة الأولى في عام 1995.

بيلي بورتر بزي كريستيان سيريانو - فبراير 2019

نجح الممثل بيلي بورتر هذا العام في لفت الأنظار إلى إطلالاته على السجادة التي يطغى عليها الطابع الأنثوي، غير أن أبرز إطلالاته لهذه السنة والأكثر حديثا هي إطلالته على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز الأوسكار 2019، والذي كان عبارة عن فستان سهرة هجين ومخصص بتوب على شكل سترة التوكسيدو وتنورة ضخمة من توقيع المصمم كريستيانو سيريانو.

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إليزابيث هيرلي بفستان الدبابيس من فيرساتشي - مارس 2019

فستان الدبابيس "safety-pin dress" هو من أكثر الفساتين شهرة في صناعة الأزياء، وهو من توقيع العلامة الإيطالية فيرساتشي، ارتدت الممثلة إليزابيث هيرلي للمرة الأولى خلال العرض الافتتاحي لفيلم "أربع حفلات وجنازة" في سنة 1994، وبعد خمسة وعشرين عاما ظهرت هيرلي في عدد شهر أبريل من مجلة هاربرز بازار بنسخة حديثة من الفستان الأيقوني من مجموعة فيرساتشي لما قبل خريف 2019.

بري لارسون وسكارليت جوهانسون بفساتين ظلال الجواهر - أبريل 2019

في العرض الأول لفيلم "Avengers: Endgame" - وهو الفيلم الرابع والأخير من سلسلة أفلام "Avengers" – خطفت الممثلتان سكارليت جوهانسون وبري لارسون، اللتان تلعبان دور كابتن مارفل وبلاك ويدو في الفيلم الأكثر دخلا في شباك البوكس أوفيس، الأنظار بفساتين سهرة لامعة وإكسسوارات من وحي أحجار قفاز.

القفاز الذي ظهر في الفيلم يحمل ست أحجار بظلال الأحمر والبرتقالي والأصفر والأخضر والأزرق والأرجواني، وقد ارتدت الممثلتان أساور وخواتم مزينة بأحجار كريمة بهذه الألوان.

ليدي غاغا في فستان من براندون ماكسويل - مايو 2019

من المعروف أن السجادة الحمراء تتزين بمختلف الإطلالات الجريئة خلال حفل "ميت غالا". ‏وفي حفل عام 2019، الذي يحمل عنوان "كامب: ملاحظات حول الموضة"، فاجأت المغنية ‏الأمريكية ليدي غاغا الحضور من ‏المصورين والمشاهير بظهورها بـ 4 إطلالات‎ متنوعة وفريدة، والتي أثارت الكثير من الضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي البداية، وصلت المغنية وهي ترتدي فستانا ضخما وردي اللون من توقيع براندون ماكسويل، وبالقليل من المساعدة، تجردت ليدي غاغا من الفستان لتظهر بفستان آخر أسود اللون، قامت ‏بالتموضع فيه أمام المصورين، وحملت مظلة باللون ذاته‎.‎

ولم ينته الأمر؛ إذ تخلصت المغنية من الفستان الأسود لتظهر في فستان سليبدريس وردي آخر نسقته مع حقيبة يد من جوديث ليبر، لتتجرد ‏منه أيضا، لتظهر بإطلالتها الأخيرة‎، والتي اتسمت بجرأة أكبر مقارنة بالإطلالات الأخرى، إذ كانت عبارة عن حمالة ‏صدر، وسروال داخلي، يتزين بالكريستال‎.‎

تاج الياقوت للملكة إليزابيث الثانية - يونيو 2019

هل كانت هناك رسالة خفية في تاج الياقوت للملكة إليزابيث الثانية خلال عشائها الرسمي مع الرئيس ترامب؟

من المؤكد أن رواد الإنترنت يعتقدون ذلك؛ إذ ارتدت الملكة تاجها المصنوع من الياقوت والألماس، والذي تم تصنيعه من قبل صائغ المجوهرات الملكية "House of Garrard" في عام 1973 من أحجار الياقوت التي تلقتها كهدية زفاف من شعب ميانمار (المعروف سابقًا باسم بورما).

ووفقا لجيرارد، فإن أحجار الياقوت التي يبلغ عددها 96 حبة لها معنى رمزي، ففي الثقافة البورمية يقال إن الياقوت يحمي من الشر والأمراض، في حين لم يعلق قصر باكنغهام قط على التاج، إلا أن الملكة كانت ترتدي التاج في مناسبات رسمية أخرى، بما في ذلك مأدبة عشاء رسمية في عام 2009 مع رئيس الهند آنذاك، براتيبها باتيل.

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كاتي هولمز بسترة وصدرية كشمير من Khaite - أغسطس 2019

خرجت النجمة كاتي هولمز للتجول في مانهاتن، ورُصدت وهي ترفع ذراعها لإيقاف سيارة أجرة؛ ما أدى إلى ظهور عطل في زيها وانكشاف صدرية البراليت التي ارتدتها تحت سترة كارديغان الفضفاضة من صوف الكشمير مع بنطلون الجينز الكلاسيكي، وزوج من النظارات الشمسية الضخمة وأحذية الميول ذات الكعب المنخفض، وكانت الصدرية مطابقة للسترة ومصنوعة من الكشمير أيضا.

وبدت إطلالة النجمة أنيقة وتجمع بشكل مثالي بين الراحة والرفاهية، ونالت إعجاب العديد من الفاشينيستات وعشاق الموضة لدرجة أنها أثارت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبعد ساعة فقط من انتشار صورة كاتي على شبكات التواصل، نفد مزيج الصدرية والسترة من مخازن العلامة الأمريكية Khaite، ويبلغ سعر السترة 1540 دولارا فيما يبلغ سعر الصدرية 540 دولارا.

تيموثي شالاميت ببدلة من حيدر أكرمان - سبتمبر 2019

أثبتت السجادة الحمراء لمهرجان فينيسيا السينمائي هذا العام أنها قادرة على منافسة مهرجان كان، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى بدلة الساتان الفضية الأسطورية التي ارتداها النجم الشاب تيموثي تشالاميت على السجادة الحمراء، وقد تألق الممثل الذي رشح لجائزة الأوسكار بالبدلة الحريرية الأنيقة بحزام الخصر من توقيع حيدر آكرمان في العرض الأول لفيلمه الجديد "الملك"، الذي حضره إلى جانب ليلي روز ديب، التي لفتت الأنظار أيضا بفستانها الوردي الفاتح من شانيل.

بدلة الساتان لشالاميت هي واحدة من بين أجمل الإطلالات الرجالية الراقية التي ارتداها هذا العام، فخلال حفل توزيع جوائز غولدن غلوب لهذا العام، تصدر عناوين الصحف وهو يرتدي مشدا لامعا من لوي فيتون للمصمم فيرجيل أبلوه، ثم مرة أخرى ببدلة غرافيكية مطبعة من ألكسندر ماكوين في حفل توزيع جوائز اختيار النقاد.

كايا جربر في فيرساتشي، سبتمبر 2019

في حفل عيد ميلادها الثامن عشر، قامت عارضة الأزياء الشابة كايا جربر باستلهام مظهرها من أمها عارضة الأزياء الشهيرة سيندي كروفورد، حيث تألقت بفستان مستوحى من فستان فيرساتشي الذي ارتدته والدتها في حفل توزيع جوائز إم تي في لسنة 1992.

جنيفر لوبيز في فيرساتشي، سبتمبر 2019

اختتمت جينيفر لوبيز أسبوع الموضة في ميلانو على مدرج فيرساتشي لربيع 2020، مرتدية نسخة جديدة من فستانها الأخضر الشهير، والذي ارتدته للمرة الأولى في حفل توزيع جوائز الغرامي لعام 2000، وقد جاء الفستان بطبعة الغابة من الفستان الأصلي، لكن هذه المرة أتى بأكمام قصيرة وفتحات بارزة.

يُعرف الفستان الأصلي بأنه من أكثر الفساتين الأيقونية في صناعة الموضة وكان الدافع وراء طرح خدمة بحث الصور من محرك بحث قوقل.

ليزو بفستان Valentino، نوفمبر 2019

احتضنت نجمة البوب الصاعدة ليزو اتجاه الحقائب الصغيرة في حفل توزيع جوائز الموسيقى الأمريكية لعام 2019، حيث نسقت فستانها البرتقالي اللامع مع حقيبة يد صغيرة جدا من فالنتيو.

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