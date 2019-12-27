حتى لا تفشل.. 5 خطوات بسيطة لتحقيق أهداف العام الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - نقلا عن: CNN عربي

نحو 80% تقريبًا من قرارات العام الجديد تفشل بحلول الأسبوع الثاني من فبراير، وفقا لقصة نشرت في "يو إس نيوز آند وورد ريبورت".

لذا حدّدت الجمعية الأمريكية لعلم النفس تقول 5 خطوات قد تحوّل المعاناة إلى نجاح.

1- ابدأ بشكل صغير، واسع وراء هدف واقعي، مثلًا إذا كان قرارك للعام الجديد هو إجراء التمارين بشكل أكبر، ابدأ ببضعة أيام في الأسبوع عوضًا عن 7 أيام.

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2- غيّر سلوكًا واحدًا في كل مرة، وإحداث تغيرات كثيرة في ذات الوقت قد يكون أمرا غامرا.

3- تحدث عن أهدافك وتأكد من أن عائلتك وأصدقائك يعرفونها حتى يتمكنون من مساعدتك.

4- الانضمام إلى مجموعة، مثل صف رياضي أو الاجتماع مع آخرين يقلعون عن التدخين، يمكن أن يساعد أيضا في نجاح أهدافك

5- إن تعثرت، لا تلم نفسك. تجاوز الخطأ ببساطة وعد إلى المسار الصحيح، واطلب الدعم، ولا تواجه ضغوط الوصول إلى أهدافك وحدك.