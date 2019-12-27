محمد اسماعيل - القاهرة - نقلا عن: CNN عربي
نحو 80% تقريبًا من قرارات العام الجديد تفشل بحلول الأسبوع الثاني من فبراير، وفقا لقصة نشرت في "يو إس نيوز آند وورد ريبورت".
لذا حدّدت الجمعية الأمريكية لعلم النفس تقول 5 خطوات قد تحوّل المعاناة إلى نجاح.
1- ابدأ بشكل صغير، واسع وراء هدف واقعي، مثلًا إذا كان قرارك للعام الجديد هو إجراء التمارين بشكل أكبر، ابدأ ببضعة أيام في الأسبوع عوضًا عن 7 أيام.
2- غيّر سلوكًا واحدًا في كل مرة، وإحداث تغيرات كثيرة في ذات الوقت قد يكون أمرا غامرا.
3- تحدث عن أهدافك وتأكد من أن عائلتك وأصدقائك يعرفونها حتى يتمكنون من مساعدتك.
4- الانضمام إلى مجموعة، مثل صف رياضي أو الاجتماع مع آخرين يقلعون عن التدخين، يمكن أن يساعد أيضا في نجاح أهدافك
5- إن تعثرت، لا تلم نفسك. تجاوز الخطأ ببساطة وعد إلى المسار الصحيح، واطلب الدعم، ولا تواجه ضغوط الوصول إلى أهدافك وحدك.
كانت هذه تفاصيل خبر حتى لا تفشل.. 5 خطوات بسيطة لتحقيق أهداف العام الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.