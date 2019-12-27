بالفيديو.. أول رسالة للشباب من عزيزة جلال بعد عودتها للغناء

بعد غياب دام لأكثر من 35 عاما، عادت الفنانة عزيزة جلال، لتوجيه رسالة لجمهورها من الشباب، أمس، ضمن فعاليات مهرجان "شتاء طنطورة"، بالمملكة العربية السعودية.
وحثت "جلال"، الشباب على ضرورة الاستماع للأغاني القديمة التي تتميز بالألحان الطويلة والإيقاع الهادئ، قائلة: "غنيت هذه الأغاني وأنا عمري 20 سنة.. اللي في جيلي هيستمتع بها، لكن عايزين نقول للشباب اسمعونا عشان الماضي ما بيكون من غير حاضر ومستقبل، اسمعونا عشان نسمعكم".
يذكر أن عزيزة جلال، غابت عن الساحة الفنية حوالي 35 عامًا، ويعتبر ذلك الحفل هو أول نشاط فني لها بعد هذا الغياب.
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