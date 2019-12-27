يساعد في مكافحة السرطان.. دراسة تكشف فوائد الوزن الزائد

بعد محاولات لمحاربة السمنة كونها تسبب خطرا على صحة الإنسان، أظهرت نتائج دراسة أن الوزن الزائد يمكن أن ينعكس إيجابًا على مكافحة مرض السرطان.

وأجرى فريق من العلماء في جامعة فليندرز الأسترالية، وفقًا لصحيفة "يورك أليرت" العلمية، بتحليل نتائج التجارب السريرية للعقار "أتيزولوزوماب"، والذي يستخدم في علاج سرطان الرئة ذي الخلايا غير الصغيرة.

وأكدت نتائج الدراسة أن زيادة كتلة الجسم تساهم في تحسين حساسية المريض للعلاج، الأمر الذي ينفي حقيقة أن زيادة الوزن والسمنة تزيد من خطر الإصابة بالأورام الخبيثة.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية، قد ذكرت في وقت سابق أن 2.8 مليون شخص يموتون كل عام بسبب زيادة الوزن أو السمنة، والتي تسبب زيادة في ضغط الدم والكوليسترول ومقاومة الأنسولين، إضافة إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية والسكتة الدماغية وداء السكر.