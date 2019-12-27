الامارات | رائحة الفم.. متى تتطلب اختبار تنفس واستشارة الطبيب؟

شكرا لقرائتكم خبر عن رائحة الفم.. متى تتطلب اختبار تنفس واستشارة الطبيب؟ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال خبير التغذية الألماني أوفه كنوب إن رائحة التخمّر المنبعثة من الفم تشير إلى الإصابة بعدم تحمل اللاكتوز (سكر الحليب).

وأوضح أن نقص إنزيم اللاكتاز يؤدي إلى وصول اللاكتوز إلى المعدة دون أن يهضم، ويتعرض للتخمر بفعل بكتيريا الأمعاء، وخلال هذه العملية تنشأ غازات تؤدي إلى انبعاث رائحة تخمر من الفم، بالإضافة إلى الرائحة الكريهة للبراز.

ويتعين استشارة الطبيب للتحقق من الإصابة بعدم تحمل اللاكتوز من خلال اختبار تنفس. وفي حال التحقق من الإصابة ينبغي على المريض اللجوء إلى الأغذية الخالية من اللاكتوز، والتي باتت متوافرة بكثرة في الأسواق.

ومن أعراض عدم تحمّل اللاكتوز أيضاً الانتفاخ والغثيان وتقلصات البطن الشديدة والإسهال، خصوصاً بعد تناول منتجات الألبان، علما بأن اللاكتوز يختبئ في أغذية أخرى كالمخبوزات والآيس كريم. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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