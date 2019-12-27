تسببت وفاتها في اعتزاله.. قصة حب يوسف فخر الدين ونادية سيف النصر

وقع في غرامها وأحبها رغم الشكوك التي كانت تلاحقها، عزم على الزواج منها مهما كلفه الأمر، هو الفنان الوسيم فتى الشاشة الفنان يوسف فخر الدين، الذي وقع في غرامه الكثيرات، ولكن قلبه لم ينبض سوى للفنانة نادية سيف النصر، التي كانت عميلة للمخابرات المصرية.

ويتزامن اليوم 27 ديسمبر، ذكرى وفاة الفنان يوسف فخر الدين، الذي واجه العديد من المشكلات ودخل في صدمة نفسية فور فقدانه حبيبته، ويقدم "هُن" قصة الحب التي جمعت بينه وبين نادية سيف النصر، خلال السطور التالية.

كان يحبها حباً جارفاً، وكانت تكبره بثلاث سنوات، وفي لقاء لشقيقته مريم فخر الدين كشفت أن زوجته نادية كانت تعمل لصالح المخابرات المصرية لسنوات طويلة، وقد أُصيب يوسف فخر الدين باكتئاب شديد، بعد أن توفيت زوجته في حادث سيارة في بيروت عام 1974، وظل لفترة يحاول أن يخرج من هذه الحالة حتى قرر اعتزال التمثيل نهائياً والسفر إلى ​اليونان​، وهناك عمل موظف استقبال في أحد الفنادق، ثم بائعاً للإكسسوار.

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وتعرف على سيدة يونانية كانت تكبره بعدة أعوام وقرر الارتباط بها، ولم يأت إلى مصر سوى مرة واحدة عام 1997 وذلك للاطمئنان على صحة شقيقته الفنانة مريم فخر الدين.