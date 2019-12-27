تعتبر كرات الدجاج بصوص الألفريدو، من أكثر الأطعمة المفضلة لدى الكثيرين، نظرًا لمذاقها الشهي والطيب، والتي تتفنن ربات المنازل في طريقة إعدادها. وإليك طريقة عمل كرات الدجاج بصوص الألفريدو، على طريقة الشيف "الشربيني". مقادير كرات الدجاج بصوص الألفريدو نصف كيلو كيلو دجاج مفروم ملعقة صغيرة ملح نصف ملعقة صغيرة ثوم بودرة نصف ملعقة صغيرة بصل بودرة نصف ملعقة صغيرة بهارات إيطالي ربع ملعقة صغيرة فلفل ثلاثة أرباع كوب بقسماط بانكو بيض 2 ملعقة كبيرة زبدة 2 ملعقة كبيرة دقيق نصف كوب زبدة 1 ونصف كوب كريمة Advertisements 2 ملعقة صغيرة ثوم مفروم ملعقة صغيرة بهارات إيطالي نصف ملعقة صغيرة ملح ربع ملعقة صغيرة فلفل 2 كوب جبنة رومي نصف كوب جبنة فلمنك مبشورة أرز أبيض ريحان طريقة تحضير كرات الدجاج بصوص الألفريدو - يخلط الدجاج المفروم بالملح والفلفل والثوم البودرة والبصل البودرة والبهارات الإيطالي والبيض والزبدة وقليل من البقسماط - يكور الدجاج ويغطى بالبقسماط - يشوح في الزبدة - في وعاء جديد يحمر الدقيق في زبدة مع ملح وفلفل والثوم وبهارات إيطالي والجبن - تضاف الكريمة للحصول على الصوص

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