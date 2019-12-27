يعتبر العيش الشمسي واحدا من أهم أنواع الخبز التى تعبر عن التراث الأسوانى، ولمذاقه المختلف نقدم لكِ طريقة عمل العيش الشمسي على طريقة الشيف نجلاء الشرشابى، مقدمة برنامج "على قد الأيد"، على سي بي سي سفرة. المكونات 3 أكواب دقيق. ماء. رشة ملح. رشة سكر. ملعقة كبيرة خميرة فورية. ردة. Advertisements طريقة التحضير اخلطى الدقيق مع الملح والسكر والخميرة. أضيفى الماء وقلبى حتى تحصلى على عجبينة لينة. شكلى العجينة لكرات وسط وقلبيها فى الردة وبططيها. ضعى الخبز فى الشمس حتى يتخمر ويكبر حجمه. أدخلى الخبز الفرن حتى تمام النضج.

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