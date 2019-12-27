فيديو.. مها أحمد: "كنت بدعي ربنا إني لو مت ابني يحصلني.. دي مش قسوة"

تحدثت الفنانة مها أحمد، عن ابنها أحمد من ذوي الاحتياجات الخاصة، بالتزامن مع الجهود التي تقدمها الدولة لذوي القدرات الخاصة، وكذلك إقامة مؤخرا احتفالية "قادرون باختلاف" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي بمركز المنارة بالتجمع الخامس.

وأضافت الفنانة، خلال تقديمها برنامج " ربع دستة ستات" ، الذي يُعرض على شاشة "المحور": "أنا كنت كل دعوة بدعيها وأنا على السرير قبل ما أنام أقول يا رب لما تيجي تاخدني خدني أنا وابني، دي مش قسوة مني بس عشان عارفة إن الحمل تقيل".

وتابعت: "الحمل مش تقيل عليا ولا على جوزي ولا على والدتي، بس عشان فيه ناس كتير شايفة أن محدش يقدر يشيل الحمل عنها"، موضحة أنها كانت تتمنى أن تقوم الدولة بعمل مكان يتسع لكل أبنائنا من ذوي الهمم، وهو ما نفذته وزارة الداخلية في مدينة العاشر من رمضان بإنشاء مركز تأهيل ورعاية ذوي القدرات الخاصة.

وتابعت: "سعيدة أوي دلوقتي لو حصلنا حاجة في يوم من الأيام هتلاقي بلادنا بتشيل عن أي واحدة ابنها أو ابنتها".