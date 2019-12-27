قفاطين مغربية فخمة لإطلالة مُميّزة وأنيقة مِن وحي أشهر النجمات

تبحث الكثير من الصبايا عن إطلالة رأس السنة، ويمكنكِ بكل بساطة التفكير في قطعة فخمة كالقفاطين المغربية لإطلالة مميزة وأنيقة في حفلات نهاية العام.

واخترنا لكِ مجموعة من قفاطين مغربية فخمة لسهرة راس السنة من وحي النجمات وأشهر الماركات، وإليكِ التفاصيل.

القفطان الجمبسوت من سميرة سعيد

اعتمدت النجمة سميرة سعيد القفطان المغربي لإطلالة غاية في الأناقة، لكن بلمسة غير تقليدية باختيار التصميم الجمبسوت، مع لونه الأخضر المميز الذي يناسب بقوة احتفالات نهاية العام.

هذا الموديل مناسب بقوة لقصيرات القامة، وكذلك الصبايا صاحبات الوزن المتوسط، مع البنطلون الواسع الذي يمنحكِ طولًا ورشاقة، بالإضافة إلى حزام الخصر الذهبي، كما أعجبنا موديل الكاب للقفطان، والذي يمنحكِ اطلالة محتشمة ومريحة.

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القفطان المخملي باللون الكريمي

الفيلفت من الخامات الشتوية الفخمة، جربيها مع هذا الموديل للقفطان من qaftan official، بخاصة مع درجة الكريمي الأوف وايت، إحدى الدرجات المخملية التي تناسب أجواء حفلات الكريسماس.

القفطان طويل ومريح، مناسب للمتلئات مع حزام الخصر العريض، وكذلك مزركش برسومات هندسية تناسب الصبيّة قصيرة القامة.

القفطان باللون البنفسجي

بالفترة الأخيرة ألهمتنا النجمة هند صبري بأكثر من موديل مميز للقفاطين، كهذا التصميم باللون البنفسجي الداكن مع قماش القطيفة الفخم، مناسب للشتاء بقوة، وكذلك يمكنك اعتماده بكل ثقة مع حفلات الكريسماس.

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القفطان الأبيض الواسع مع التطريزات

أعجبنا هذا الموديل للقفطان الذي يشبه تصميم الفستان من caftan sofia، مع خامة الشيفون لموديل واسع ومريح، وتطريزات الورود البسيطة بالخيوط الذهبية، أنيق ومناسب للصبيّة صاحبة الذوق المخملي الرقيق.

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