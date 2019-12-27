"نادين" طالبة مثالية أسست مشروع أشغال يدوية: "عشان أهلي يكونوا فخورين بيا"

استطاعت تمثيل جامعتها ومحافظتها مطروح في كل المنتديات واللقاءات الرئاسية وافتتاحات المشاريع القومية، كذلك حصلت على المركز الأول في مؤتمر البحوث والابتكار من خلال مشروع طلابي باسم الخريطة التفاعلية لمحافظة مطروح، لم تستمع نادين خالد، رئيس اتحاد طلاب كلية السياحة والفنادق، إلى الأحاديث السلبية لتتمكن من تحقيق حلمها.

تروى "نادين"، طالبة بالفرقة الثالثة كلية سياحة وفنادق، جامعة مطروح، تعمل في مجال "هاند ميد"، رحلتها منذ التحاقها بالفرقة الأولى جامعة مطروح، اثناء حديثها لـ "هُن"، إنها تم اختيارها الطالبة المثالية الثانية على مستوى جامعة مطروح وأمين مساعد لجنة عليا بجامعة مطروح سابقًا.

صعوبات مختلفة واجهت الفتاة العشرينية ولكنها قررت تحدي هذه الصعاب، منها صعوبة سفرها بمفردها والخروج من مطروح، وخاصة بعد تفكيرها في افتتاح مشروع خاص بها تتكسب منه أثناء الدراسة انتهاءً باختيارها رئيس اتحاد طلاب.

لم تقف طموحاتها عند حدود معينة لذلك فكرت في مشروع صغير للأشغال اليدوية "نودي دريم كاتشر، فكرت في المشروع لأني بحب الهاند ميد جدا ووالدتي دعمتني وساعدتني كتير جدا".

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رغم بعض الانتقادات التي وجهت إليها من رفض فكرة عملها أثناء الدراسة إلا أنها استطاعت التغلب عليها وإقناعهم، "بدأت أوزع على محلات شغلي وكنت بوزع بمعارض في مطروح بدأت أسوق لنفسي على الإنترنت من خلال صفحة على فيس بوك "Nody Dream catcher - نودي دريم كاتشر".

اختتمت "نادين"، حديثها بتشجيع كل فتاة على مواجهة الصعاب، "أنا قدرت أتحدى الصعوبات اللي وقفت قدامي علشان أهلي يكونوا فخورين بيا وعايزة أقول لكل بنت تقدري تكونى موجودة وتثبتى وجودك ومتخليش حاجة توقفك وتحدي كل الصعوبات".

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