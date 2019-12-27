قبل المطربة بوسي.. فنانات ظهرن بـ"البيجاما" في مناسبات عامة (فيديو وصور)

بـ"بيجاما" فاتحة اللون من "الساتان"، ظهرت المطربة الشعبية بوسي، خلال تجسيد شخصية "ياسمين" في مسلسل "الديفا"، مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، بمقطع فيديو لها بتلك الأزياء.

وتعرف موضة ارتداء "بيجامات" في المناسبات المختلفة خارج المنزل، بـ"Pyjama Parties" التي انتشرت بين نجمات هوليوود في 2017، واتبعتها العديد من الفنانات العربيات على مدار ثلاث سنوات.

وفيما يلي أبرز الفنانات والمشاهير اللاتي ظهرن بـ"البيجاما" في مناسبات عامة، خلال الفقرات التالية:-

غادة عادل

أثارت الفنانة غادة عادل الجدل، بظهورها بـ"بيجامة" صفراء، ومكياج هادئ، وتركت شعرها منسدلًا، بالتزامن مع إعلان انفصالها عن المخرج مجدي الهواري، بعد زواج استمر لأكثر من 20 عامًا.

إليسا

في العام الماضي، ارتدت الفنانة اللبنانية إليسا، بيجامة الزرقاء، خلال جلوسها مع صديقها المقرب "النجار" قبل عدة أيام، داخل سيارة ليموزين، أثناء تجولهما بالعاصمة اللبنانية بيروت.

ياسمين رئيس

شهدت ثاني أيام مهرجان دبي السينمائي في دورته الـ14، في ديسمير 2017، ظهور ياسمين رئيس بـ"بيجاما" فاتحة اللون ومنفوشة.

نادين نجيم

ظهرت الفنانة وملكة جمال لبنان سابقًا نادين نجيم ببيجاما زرقاء مزينة بنقوش أزهار وأغصان أشجار متعددة الألوان، خلال حضورها المهرجان نفسه في 2017.

Advertisements

منى زكي

نشرت الفنانة منى زكي صورًا لها عبر حسابها الخاص على موقع تبادل الصور "إنستجرام"، خلال مشاركتها مع عدد من الفنانات من بينهم الفنانة غادة عادل، والفنانة كندة علوش، والفنانة هند صبري في افتتاح المجموعة الجديدة لمجوهرات "dimajewellery"، منذ عامين.

سيلينا جوميز

نشر موقع "Elle" في نسخته الأمريكية، صورة للنجمة العالمية سيلينا جوميز، خلال ارتدائها بيجاما "سادة" زرقاء اللون، أثناء تجولها في أحد الشوارع في 2019.

فيكتوريا بيكهام

ظهرت عارضة الأزياء البريطانية فيكتوريا بيكهام ببيجامة نوم من الحرير الأحمر بقيمة 1500 جنيه إسترلينى، خلال تجولها منذ عامين، بحس "ديلي ميل".

يشار إلى أنه في سبتمبر الماضي، صدرت أحكام قضائية نهائية واجبة التنفيذ ضد المطربة الشعبي بوسي، لتحريرها عددا من الشيكات دون رصيد، لطليقها ومدير أعمالها السابق فطين، منذ سنوات، وهو ما نفاه محاميها.

يذكر أن أحمد الجنزوري محامي الفنانة الشعبية بوسي، قال إنّ ما أثير بشأن حبسها بسبب تهربها من سداد شيكات بقيمة 30 مليون غير صحيح بالمرة، وأضاف الجنزوري لـ"الوطن"، أنّ بوسي لم يقبض عليها.