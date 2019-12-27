لمنظر أكثر أبهة.. استعمل الألباستر في ديكور منزلك

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ) أفادت مجلة "المنزل الجميل"، بأن الألباستر يغزو عالم الأثاث والديكور حاليا ليشيع أجواء طبيعية في أرجاء المنزل من ناحية، ويضفي عليه لمسة فخامة وأبهة من ناحية أخرى. وأوضحت المجلة الألمانية، أن الألباستر هو حجر ناعم الملمس يمتاز بمظهر أكثر شفافية من الرخام؛ لذا يتم استخدامه في صناعة المصابيح، كما أنه يدخل في صناعة الصحون وأثاث المطابخ.

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