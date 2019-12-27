أضرار البطاطس المقلية

تعتبر البطاطس المقلية من الأطباق التي يفضلها الجميع كما أنه لا تخلو سفرة منها، وبالرغم من ذلك لا بد من الحد منها نتيجة الخطورة التي تعود على الصحة العامة من تناولها.

وكشف خبراء الوكالة الدولية للبحوث السرطانية عددا من المواد الغذائية، واكتشفوا أن مادة أكريلاميد التي يحتمل أنها "مسرطنة"، موجودة بنسبة عالية في البطاطس المقلية والرقائق، وفقًا لموقع "ميديك فوروم".

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وأظهر الخبراء أن البطاطس المقلية والرقائق التي ينتشر استهلاكها على نطاق واسع، تحتوي على نسبة عالية من مادة الأكريلاميد التي يحتمل أنها مادة مسرطنة، وتسبب نشوء الأورام الخبيثة، كما أنها تحتوي على مواد تشكل خطورة على الصحة والحياة.

الخبراء أكدوا أن هذا المركب الكيميائي يتكون بصورة طبيعية تحت تأثير درجات الحرارة العالية في بعض المواد الغذائية، النباتية منها خاصة، المحتوية على نسبة عالية من الكربوهيدرات ونسبة بسيطة من البروتينات، واكتشف الباحثون أعلى نسبة لهذا المركب في البطاطس المقلية والرقائق، كما توجد هذه المادة في البسكويت والخبز والقهوة واللوز المحمص.