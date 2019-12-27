واحدة من أشهر "الأمهات" على الشاشة.. تعرف على ألفت سكر في ذكرى ميلادها

أتقنت أدوار الأم، فحجزت مقعدها في تلك الأدوار، فهي "أم بديع خيري" في أهل الهوي، و"أم حنان" في العراف و"أم داليا" في مترو، و"أم زاهر" في فرقة ناجي عطا الله، و "والدة عماد الحلو" في عاوزة أتجوز، و"هناء والدة رامي" في رامي الاعتصامي، هي الفنانة ألفت سكر التي يتزامن اليوم ذكرى ميلادها 76.

استطاعت "ألفت" أن تتقمص دور الأم المصرية ببراعة بالرغم من أنها سورية الأصل وتجنست بالمصرية نتيجة لنشاطها الفني الذي اقتصر على العمل داخل مصر، بالإضافة لزواجها من الفنان وحيد سيف الذي أنجبت منه ابنهما الوحيد أشرف، الذي ورث المهنة عن والديه.

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على مدار 40 عاما وهو العمر الفني لـ"ألفت"، استطاعت أن تضع بصماتها في كل دور جسدته، فهي تنتمي لأسرة فنية حيث إن شقيقتها هي الفنانة ملك سكر.

اشتهرت أيضًا "ألفت" منذ ظهورها الأول بالأدوار الثانوية، فلم يسند لها دور بطولة مطلقة، ومن أشهر أعمالها "شادر السمك"، "البيه البواب"، "غرام الأفاعي"، "حارة برجوان"، "البيضة والحجر"، "ضحك ولعب وجد وحب"، "إحكي يا شهرزاد".