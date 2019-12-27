المدير الفني للكرة النسائية بوادي دجلة عن سارة عصام: عندها إصرار وإخلاص للملعب

تحدث محمد كمال، المدير الفني لنادي وادي دجلة لكرة القدم النسائية، عن سارة عصام، لاعبة نادي ستوك سيتي الإنجليزي، التي كان يدربها قبل احترافها بالخارج.

وقال "كمال" خلال استضافته ببرنامج "مصر تستطيع"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق، عبر شاشة "dmc": "سارة لاعبة متميزة جدا واكتشفنا موهبتها بدري، وعندها قوة بدنية وإصرار وتركيز وإخلاص في الملعب، وعارفة من صغرها هي عايزة تعمل إيه، وكنا شايفين إن عندها كتير تقدر تقدمه".

وأضاف: "أثبتت كفاءة غير عادية، ومكناش حاسين إنها لسة صغيرة عندها 17 سنة بس، لكن كنا شايفين عندها 23 سنة، وتوقعتلها توصل أعلى درجات الاحتراف، وكانت واهبة حياتها بين الدراسة والتدريب، ووضعت هدف واشتغلت عليه، وبعد المجهود كان لازم تحترف، وربنا كلل مجهودها بالنجاح".

وتابع: "سارة فتحت الباب للبنات المصريات للاحتراف، وكانت هي الانطلاقة الأولى للبنت المصرية للتألق، وبسببها بدأ الوسط الرياضي الإنجليزي، يعرف إن مصر فيها كرة قدم نسائية".