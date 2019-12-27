أفضل رياضية عربية وهداف ستوك سيتي.. أبرز إنجازات سارة عصام

قدم برنامج "مصر تستطيع"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق، عبر شاشة "dmc"، تقريرا بأبرز المعلومات عن سارة عصام، لاعبة نادي ستوك سيتي الإنجليزي.

وذكر التقرير، أنها أول لاعبة مصرية تحترف في صفوف الدوري الإنجليزي، كما فازت بجائزة هداف دوري الجامعات بإنجلترا للكرة النسائية.

حصدت جائزة هداف فريق ستوك سيتي، بـ12 هدفا، وتوجت في ديسمبر الماضي، بجائزة أفضل رياضية عربية، لعام 2018.

ولعبت في صفوف منتخب الفتيات المصري لكرة القدم، ورصيدها 25 مباراة، كما أنها تدرس الهندسة بجامعة ديربي ببريطانيا.

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نالت سارة عصام المحترفة ضمن صفوف ستوك سيتي والمنتخب الوطني للسيدات، دعما واسعا من جماهير الفريق الإنجليزي، بعد سلسلة الإنجازات التي حققتها منذ انتقالها إلى إنجلترا، قادمة من وادي دجلة بالدوري المصري.

وأبرزت صحيفة "ستوك ديلي" البريطانية، الاستحسان والدعم الذي نالته سارة عصام من جماهير الفريق الإنجليزي، مشيرة إلى أن هناك مطالبات بتسليط وسائل الإعلام، الضوء على الإنجازات التي تحققها لاعبة وادي دجلة السابقة، كما يحدث مع محمد صلاح جناح ليفربول.