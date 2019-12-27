فيديو وصور.. اللون الأحمر اختيار الفنانات للاحتفال بالعام الجديد

يبدو أن اللون الأحمر سيكون هو المسيطر في احتفالات العام الجديد 2020، فقد بدأت معظم الفنانات بالفعل في بث فيديوهات وصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وهن مرتديات ملابس من اللون الأحمر، تنوعت بين الفساتين والبلوزات.

وربما يميز اللون الأحمر الاحتفالات لأنه لون ملابس "بابا نويل" المميزة، ولكن أيضا يميز فترة تلك الأعياد ألوان الأبيض نسبة إلى الثلج، والأخضر.

نشرت الفنانة رانيا يوسف عبر إنستجرام، تهنئ جمهورها ومتابعيها بالعام الجديد، وكانت مرتدية فستانا تميز بلونه الأحمر الذي يميز احتفالات الكريسماس، وكان الفستان "أوفشولدرز"، مفتوحا من منطقة الصدر، وعليه إكسسوارات من اللون الذهبي، وأكملت "اللوك" بروج وطلاء أظافر أحمر اللون.

سيرين عبدالنور

من جديد يقع اختيار سيرين عبدالنور على اللون الأحمر، حيث ظهرت الفنانة اللبنانية، بفستان أحمر جريء من القطيفة مكشوف عند منطقة الصدر، دون أكمان، كما إن لها فتحة هوليوود الواسعة، الكاشفة عن ساقيها.

واعتمدت الفنانة على تسريحة شعر بسيطة، مع الأقراط الألماسية، والمكياج التُرابي الهادئ.

نسرين طافش

فستان أحمر لامع، مليء بالترتر، ارتدته الفنانة نسرين طافش احتفالا بالعام الجديد، وظهرت أمام شجرة الكريسماس، وكانت الإطلالة الأكثر نعومة بين كل الفساتين.

وتميز الفستان بأنه ضيق مقفول وبأكمام طويلة، مع تسريحة شعر بني ويفي طويل.

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بشرى

تزامن عيد ميلاد "إسماعيل" ابن بشرى مع احتفالات العام الجديد، فارتدت بشرى لتلك المناسبة، بلوفر من اللون الأخضر، على جاكت أحمر، ونشرت صورها عبر "إنستجرام"، وقالت في تعليقها، "عيد ميلاد سعيد يا ابني العزيز إسماعيل" وشكرت المنظمين لعيد الميلاد حيث كتبت: "قمت بعمل رائع وكان الجميع سعداء.. أشعر بروح عيد الميلاد في الهواء.. عيد ميلاد سعيد".

نرمين الفقي

من أمام شجرة الكريسماس احتفلت نرمين الفقي بالكريسماس، ونشرت صورها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكانت نرمين الفقي مرتدية بنطلون قطيفة من اللون الأحمر، وعليه "توب" شيفون أثار إعجاب متابعيها، وكان من بين التعليقات على الصورة، "إيه انتي مبتكبريش".