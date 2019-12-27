بـ"هوت شورت وبيجامة".. هكذا احتفلت الإعلاميات بأعياد "الكريسماس"

حرصت العديد من الإعلاميات على مشاركة متابعهن عبر حسابتهن الرسمية على موقع "إنستجرام"، استعدادهن لاحتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة، التي تفصلنا أيام عنها.

"هن" رصدت أبرز الإعلاميات، خلال احتفالهن بـ"الكريسماس"، خلال الفقرات التالية.

ريا أبي راشد

شاركت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد متابعيها، بصورة لها بصحبة ابنتها بجوار شجرة عيد الميلاد، خلال الاحتفال بأعياد "الكريسماس"، مرتدية بنطلونا فضفاضا أسود اللون، إضافة إلى "بلوفر" أحمر اللون، مزين بنقوش أعياد الميلاد، خلال حملها ابنتها بطريقة ساعدت على عدم إظهار ملامحها، التي تتعمد إخفائها خلال نشرها صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلقت الإعلامية باللغة الإنجليزية على صورتها: "ميلاد سعيد من مامي ولولا.. في عيد الميلاد هذا، أكثر من أي وقت مضى، أمنيتي الكبرى أن يكون للأطفال ابتسامة على وجوههم.. قد نفكر جميعًا في أولئك الأقل حظًا، وجعل هذا وقتًا حقيقيًا للعطاء".

جويل مردينيا

ظهرت الإعلامية اللبنانية جويل مردينيا بعدة إطلالات، خلال احتفالها بعيد الميلاد في منزلها مع أسرتها، مطلة بإحداهن بـ"هوت شوت" و"بلوفر" يجمعان بين الأحمر والأبيض، إضافة إلى "بيجامة"حمراء مزينة بنقوش بيضاء.

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منى الشاذلي

أطلت الإعلامية منى الشاذلي ببدلة سوداء غير منقوشة، خلال احتفالها بأعياد الميلاد بصحبة الممثلة إلهام شاهين، والفنانة اللبنانية كارول سماحة، التي نشرت الصورة عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

فاتن موسى

وأطلت الإعلامية اللبنانية فاتن موسى بفستان قصير لامع، بصحبة زوجها الفنان مصطفى فهمي، خلال وقوفهما بجوار شجرة "الكريسماس" بالمنزل.

ولاقت تلك المواد المصورة للإعلاميات، تفاعل واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بآلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات، للتهنئة بالعام الجديد.