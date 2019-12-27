لاعبة مصرية بـ"ستوك سيتي": عانيت من برودة الجو بعد انتقالي للنادي

قالت سارة عصام، لاعبة ستوك سيتي، إنّها عانت في بداية انتقالها إلى النادي الإنجليزي، من برودة الجو الشديدة.

وأضافت ضاحكة، خلال استضافتها ببرنامج "مصر تستطيع"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق، عبر شاشة "dmc": "كنت بلبس هدوم كتير جدا وقت التدريب، ومكنتش بعرف أتحرك، لحد مجسمي يسخن، ومع الوقت جسمي اتعود".

وتابعت: "أول ما وصلت كان أول سؤال في دماغي، إن إزاي هستمر في البرد دا، لأن المنطقة اللي فيها النادي، أبرد من أي مكان تاني في إنجلترا، والأمطار والثلوج شديدة جدا".

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واستطردت أنّ إدارة النادي تعاملها بحترام شديد، ويذللون لها أي عقبة، ويتعاملون باحترافية شديدة، و"فهموني حاجات كتير لإني أول مجيت كان فيه حاجات كتير مش فهماها".

وعن السر في تحول اللاعب المصري عند احترافه، أوضحت أن ذلك يكمن في عدم الرغبة في التفريط في الفرصة، "أي حد لازم يستغل الفرصة اللي جياله على أكمل وجه".

وعن رقمها المفضل، أوضحت أنه 64، نظرا لارتباطه بأكثر من مناسبة منها، أن والدها مواليد 1964، وكانت تتمنى أن ترتدي نفس الرقم في ستوك سيتي، إلا انها ترتدي رقم 9، لأنها تلعب في مركز رأس حربة.