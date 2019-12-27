دراسة: السمنة أثناء الحمل تؤثر على معدل ذكاء الأطفال الذكور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-لمياء يسري:

كشفت دراسة أمريكية جديدة أن الأطفال الذكور المولودون لأمهات يعانون من السمنة المفرطة أثناء الحمل، يمتلكن مهارات حركية أقل في سن الثالثة، وانخفاض معدل الذكاء عند سن السابعة.

وفحصت الدراسة الجديدة، التي أجراها باحثون في جامعة تكساس في أوستن وجامعة كولومبيا 368 من الأمهات وأطفالهن، وسجلوا وزنهن خلال الثلث الثاني والثالث من الحمل.

كما اختبر الباحثون مهارات الأطفال الحركية ومستوى ذكائهم في سن الثالثة والسابعة.

Advertisements

وأظهرت النتائج، التي نشرت في BMC Pediatrics، أن الأولاد الذين كانت أمهاتهم يعانون من السمنة المفرطة أثناء الحمل لديهم مهارات حركية أقل في سن الثالثة، بالإضافة إلى فرق 5 درجات أو أكثر في اختبارات الذكاء في سن السابعة مقارنة بالأطفال في نفس أعمارهم ولدوا لأم لا تعاني السمنة.

وعندما راقب الباحثون طرق رعاية الطفل في المنزل، وتنمية مهاراتهم العقلية، وجدوا أنها يمكن أن تقلل من الآثار السلبية لسمنة الأم، موضحين أن هذه ليست أول دراسة تستنتج أن ما تتعرض له الأم أثناء الحمل يؤثر على الأبناء أكثر من البنات.

وأشاروا إلى أن دراسة عام 2018، وجدت أن تعرض الأمهات للرصاص أثناء الحمل يقلل من معدل الذكاء في حالة الأولاد، ولكن ليس الفتيات.

وفي دراسة أجريت عام 2019 أثبتت أن الأولاد الذين تعرضت أمهاتهم للفلورايد أثناء الحمل سجلوا أيضًا انخفاضًا في تقييم معدل الذكاء.