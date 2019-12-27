أفضل عروض الأزياء في آخر 10 سنوات: عالم من الجمال - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

اختارت مجلة Vouge من بين ما يقرب من 10 آلاف عرض أزياء أهمها خلال السنوات العشر الماضية وفقًا لمحرري الموضة بالمجلة العالمية المعنية بالأزياء.

ونستعرض لكم في السطور التالية أكثر العروض وخطوط الأزياء التي تمنى محررو المجلة أن تتكر مرة ثانية خلال العام القادم 2020م، لمزيد من التنوع والحيوية.

ريك أوينز ربيع 2014

كان عرض أزياء ريك أوينز من أكثر الأزياء حيوية ونشاطًا مقارنة بالعام 2013، كما تميز باستعراض بعض الخطوات الراقصة للنساء، مما عكس التقدير لأنوثة المرأة.

مارتين روز ربيع 2019

قدمت روز مجموعتها في ساحة سانت ليونارد في حي تشالك فارم بشمال لندن، حيث دعت المصممة كل من عاش في الميدان إلى العرض، وهو أمر غير معتاد في عالم الموضة.

فكان هناك تنوع بين الحضور، من عائلات وأطفال، وشاربو النبيذ، وأشخاص اصطحبوا حيوانتهم إلى ساحة العرض الذي كان أكثر دفئًا من المعتاد، ومليء بالحياة.

منتجع غوتشي 2019

عقدت مجموعة Gucci عرض أزيائها لعام 2019 على Promenade Des Alyscamps المكان الأخير الخاص بكبار الشخصيات الرومانية المدفونين به منذ ألفي عام.

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وقال المدير الإبداعي في جوتش، "إليساندرو ميشيل" أن الفكرة من اختيار المكان هو ربط الحياة الحالية بالحياة الآخرة، ما يصاحبه الكثير من السحر والجمال.

كريستيان ديور خريف 2012 هوت كوتور

كانت خلفية النبات الأزرق العملاقة في المدرجات مدهشة للجميع، ولم تنسى حتى الآن، وكذلك الأزياء المطرزة بالورود.

كريج جرين ربيع 2019 الرجالية

كان هناك ابتكار فني في شكل ملابس نايك FlyKnit ونوع من الانسجام الروحي في المجموعة، كما أقيم العرض في الليل بتأملات جرين حول الواقع والخوف والسماء.

مارك جاكوب ربيع 2015

كان العرض في منزل Pepto-Bismol وتميز بالبساط الوردي الذي أحاط به، وكان أول عرض أزياء توزع فيه سماعات فردية لكل ضيف، كما أن الأزياء كانت متنوعة وغريبة بشكل كبير.