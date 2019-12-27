أشجار الزينة تُجملّ شوارع لوس أنجلوس في الكريسماس - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير - جلال المسري:

رصدت كاميرا الخليج 365 بعض مظاهر احتفال الأمريكيين في أعياد الكريسماس بشوارع لوس أنجلوس، إذ انتشرت مظاهر البهجة والسرور بين المواطنين اللذين تجمعوا لالتقاط الصور التذكارية والاحتفال بنهاية عام 2019 وبداية عامًا جديدًا.

وانتشرت على جانبات الطرق وأمام المحال والمقاهي وداخل الفنادق صور شجرة الكريسماس المزينة بالأنوار، بالإضافة إلى عقود الزينة التي أضفت للشوارع بهجة نهاية العام.

وصباح أمس الأربعاء، استمتع سكان المدينة بإجازة من العمل مع الأهل والأصدقاء حيث أغلقت المحال التجارية أبوابها، عدا المطاعم والمقاهي في منطقة down town التي ظلت مفتوحة أمام الزبائن حتى ساعات متأخرة من اليوم.