لاعبة مصرية بـ"ستوك سيتي" تتحدث عن أصعب مباراة لعبتها مع الفريق

قالت سارة عصام، لاعبة نادي ستوك سيتي الإنجليزي، إنّ أصعب هدف أحرزته خلال فترة لعبها مع النادي، كان هدف التعادل في مباراة مع نادي ليك.
وأضافت خلال استضافتها ببرنامج "مصر تستطيع" الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على شاشة "dmc": "كان وضعنا في المباراة دي صعب جدا، وكان لازم نرجع بالماتش، وكان الفريق الآخر متقدم بهدفين لهدف، وخفنا من إنهم يحرزوا الهدف الثالث، ويموتوا الماتش، وأحرزت هدف التعادل في آخر دقيقة في المباراة".
وعن أصعب مباراة لعبتها مع النادي أوضحت أن كل المباريات قوية جدا، و"كل الفرق هنا عنيدة، والفرق الصغيرة مش بتسيب الفرق الكبيرة تكسب لكن بيواجهوها بكل قوة".
وتابعت: "أنا مبسوطة إني بمثل مصر بشكل قوي وعايزه استمر، ونفسي بلدي تدعمني، وأتمنى إني أفضل واستمر في إظهار وجه مصر المشرف دايما في كل الأحداث والمناسبات الرياضية".
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