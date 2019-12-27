هشام عباس: "الستات توحشت الفترة الأخيرة.. وبريح مراتي زي أي راجل"

قال الفنان هشام عباس، إن السيدات "توحشن الفترة الأخيرة وأصبحن غير مفهومات".

وأضاف عباس، ضاحكا خلال استضافته ببرنامج "معكم"، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، عبر شاشة "CBC": "الستات تحب تحسسك إنها فاهمة في كل حاجة عكس الراجل".

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وتابع: "أنا بريح مراتي زي أي راجل وبريح دماغي، ومستغرب من اللي بشوفه من حالات الطلاق الكتير".

وقدم هشام عباس، مجموعة كبيرة من أغنياته الشهيرة التي ارتبط بها الجمهور خلال السنوات السابقة، وكذلك تترات المسلسلات التي قدمها مثل تتر مسلسل "حمادة عزو"، الذي يحظى بشهرة واسعة، ويرتبط معه بمواقف طريفة يطلبها منه الجمهور خلال الحفلات أو الأفراح التي يحييها.