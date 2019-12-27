يساعد على الوقاية من أمراض القلب وآلام العظام.. تعرف على فوائد اللب السوري

يفضل البعض تناول اللب السوري نظرا لفوائده المتعددة، حيث يحتوي على الزنك والحديد والنحاس وغيرها من العناصر التي تساعد على الوقاية من العديد من الأمراض، حسبما ذكرها موقع "daily medical".

فوائد اللب السوري

يحتوي على العديد من الفيتامينات منها، فيتامين "أ" المهم لتغذية الجلد والشعر، فهذا الفيتامين يعمل على تجديد خلايا البشرة ويقاوم التجاعيد، كما أنه يعالج مرض الملاريا، ويحتوي اللب السوري على فيتامين "هـ" الذي ينشط الدورة الدموية في الجسم، و فيتامين "د" الذي يقوي اللثة والأسنان، كما يسكن آلام العظام ويساعد على تقويتها.

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ويقلل من مستوى الكوليسترول الضار في الجسم، ويحتوي على أحماض دهنية غير مشبعة مثل النيكوتين والبيريدوكسين، والتي تنظف جدران الأوعية الدموية من الكوليسترول المترسب عليها.

ويحتوي على أوميجا 3 الذي يساعد على الوقاية من الإصابة بارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب مثل السكتة القلبية وتصلب الشرايين، وأمراض الأوعية الدموية.

ويساعد في تنشيط وظائف الدماغ لأنه يقوم بتنشيط الناقلات العصبية ما يقلل من الأعراض النفسية كالشعور بالقلق والتوتر والإصابة بالاكتئاب، كما أن اللب السوري ينمي الذاكرة ويقوي التركيز، كما أنه يساعد على علاج الضعف الجنسي.