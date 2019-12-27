فيديو.. بوسي ترتدي "بيجاما" وحذاء بكعب عالِ في أحدث ظهور لها

شاركت المطربة الشعبية بوسي متابعيها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، بمقطع فيديو لها، مرتدية إطلالة غير تقليدية، خلال مشاركتها في مسلسل "الديفا"، من بطولة الممثلة اللبنانية سيرين عبدالنور.

وظهرت بوسي بـ"بيجاما" فاتحة اللون من "الساتان"، والتي تميزت بأنها منقوشة وفضفاضة، وبأكمام طويلة، مع ارتداء حذاء بكعب عالِ، وشنطة سوداء صغيرة الحجم.

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وخلال الساعات الماضية، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد أكثر من 45 ألف مشاهدة، ومئات تسجيلات الإعجاب والتعليقات، أبرزها: "زي القمر يا بوسي"، و"أيه اللي أنتي لابساه ده"، و"كتير حلو".

يشار إلى أنه في سبتمبر الماضي، صدرت أحكام قضائية نهائية واجبة التنفيذ ضد المطربة الشعبي بوسي، لتحريرها عددا من الشيكات دون رصيد، لطليقها ومدير أعمالها السابق فطين، منذ سنوات، وهو ما نفاه محاميها.

يذكر أن أحمد الجنزوري محامي الفنانة الشعبية بوسي، قال إنّ ما أثير بشأن حبسها بسبب تهربها من سداد شيكات بقيمة 30 مليون غير صحيح بالمرة، وأضاف الجنزوري لـ"الوطن"، أنّ بوسي لا تزال في منزلها لم تغادره، وأنّه تواصل معها هاتفيًا بنفسه وتأكد من الخبر بعد استيقاظه في الصباح.