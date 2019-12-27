لاعبة مصرية بـ"ستوك سيتي": دراسة الهندسة حلمي منذ الصغر

قالت سارة عصام، لاعبة نادي ستوك سيتي الإنجليزي، إنّ دراستها للهندسة كان حلما يراودها منذ الصغر.

وأضافت خلال استضافتها ببرنامج "مصر تستطيع"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق، عبر شاشة "dmc": "كان حلم من أحلامي وأنا صغيرة إني أدرس هندسة لأن والدي مهندس وأخويا مهندس".

وتابعت: "كنت شقية جدا في المدرسة، وكانوا بيقولوا دايمًا طول ما أنتِ شقية مش هتوصلي لكلية الهندسة لأن دايمًا كان في نظرهم إنّ الهادي هو اللي بيحقق حلمه".

وأوضحت: "تخصصت في الهندسة المدنية، ولقيت نفسي فيها لأنها لايقة على تفكيري، وكنت كويسة قوي فيها، وكنت عارفة أوصل لحلول كويسة وثبت عليها".

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واستطردت: "دفعتي في هندسة مدني فيها حوالي 5 بنات، لأن البنات في إنجلترا معندهاش الجرأة إنّهم يدخلوا هندسة، لكن تفكير البنات بيتغير، وبيبقوا عايزين يثبتوا نفسهم أكتر، خصوصًا أمّا يتقالنا إنّ كرة القدم لعبة رجال أو كلية الهندسة كلية رجال فبنعند أكتر ونفضل ورا حلمنا".

وعن بداياتها في إنجلترا أوضحت: "كنت بخلي بالي من كل تصرف من تصرفاتي عشان هيقاس عليه المصريين كلهم".

ونالت سارة عصام المحترفة ضمن صفوف ستوك سيتي والمنتخب الوطني للسيدات، دعما واسعا من جماهير الفريق الإنجليزي، بعد سلسلة الإنجازات التي حققتها منذ انتقالها إلى إنجلترا، قادمة من وادي دجلة بالدوري المصري.

وأبرزت صحيفة "ستوك ديلي" البريطانية، الاستحسان والدعم الذي نالته سارة عصام من جماهير الفريق الإنجليزي، مشيرة إلى أن هناك مطالبات بتسليط وسائل الإعلام، الضوء على الإنجازات التي تحققها لاعبة وادي دجلة السابقة، كما يحدث مع محمد صلاح جناح ليفربول.