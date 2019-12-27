الامارات | «متحف الغموض» والأقزام العملاقة

شكرا لقرائتكم خبر عن «متحف الغموض» والأقزام العملاقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مع اقتراب عام 2019 من نهايته، يستكمل «متحف الغموض» الواقع على الواجهة المائية الساحرة في منطقة السيف استعداداته لاستضافة أمتع الفعاليات والعروض الخاصة بموسم الأعياد، وسط الديكورات الاحتفالية المستوحاة من روح الموسم.

ويمكن لعشّاق ألعاب الغموض والخدع البصرية الاستمتاع بالألعاب المميّزة التي يحتضنها المتحف، والتقاط الصور مع الأقزام العملاقة، أو مع رجل العيد. كما يمكن للزوار شراء جوارب العيد بعرض اشتري اثنين واحصل على واحد مجاناً، إضافة إلى العديد من الألعاب والأنشطة المستوحاة من موسم الأعياد.