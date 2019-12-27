الامارات | مهرجان دبي للتسوّق ينطلق في دورته الـ 25

شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان دبي للتسوّق ينطلق في دورته الـ 25 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، أمس، حفل انطلاق فعاليات الدورة الـ25 لمهرجان دبي للتسوّق، حيث أعطى سموه إشارة البدء إيذاناً باستهلال العروض الضوئية وعروض الليزر على واجهة برج خليفة، في أول أيام المهرجان.

وشملت الاحتفالية، التي حضرها القائد العام لشرطة دبي، اللواء عبدالله خليفة المري، ومدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، هلال سعيد المري، عروضاً متميزة للألعاب النارية، التي ترافقت مع عرض نافورة دبي على أنغام أغنية «دبي كوكب آخر» للفنان راشد الماجد، التي تم إنتاجها خصيصاً للدورة الـ25 للمهرجان، وهي امتداد لأغنية «دبي دانة الدنيا» التي تم إطلاقها خلال الدورة الأولى لمهرجان دبي للتسوّق عام 1996.

وتضمّن حفل الافتتاح، الذي حضره الآلاف من المدعوين والجمهور، أمسية غنائية عربية أحياها الفنان الإماراتي حسين الجسمي، والشاب خالد، والفنانة شيرين عبدالوهاب، كما كان الجمهور على موعد مع العديد من العروض الترويجية التي تحتفي بمسيرة المهرجان، وغيرها من الفعاليات والعروض الترفيهية في مختلف أنحاء المدينة.

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ويقام اليوم حفل غنائي في تمام الساعة 8:30 مساءً يحييه النجم البريطاني ليام باين، العضو السابق في فرقة One Direction، والمغنية جورجا سميث، وتستضيف أوبرا دبي، اليوم، حفل هولوغرام لكوكب الشرق أم كلثوم.

وخلال أيام المهرجان، سيكون الجمهور والزوار من داخل الدولة وخارجها على موعد مع عروض ترويجية وخصومات تصل إلى 75%، على أكثر من 1000 علامة تجارية في نحو 4000 متجر، وقدّمت ستة مراكز تسوّق تابعة لـ«ماجد الفطيم العقارية»، أمس، تخفيضات وصلت إلى 90%، وفاز 25 متسوقاً ببطاقات هدايا بقيمة 10 آلاف درهم لكل منهم، لاستخدامها للتسوّق خلال فترة المهرجان في تلك المراكز. ورسمت عروض الألعاب النارية لوحة فنية في سماء دبي، في «ذا بييتش»، و«لامير»، و«السيف»، و«دبي فيستيفال سيتي مول»، و«خور دبي»، كما انطلقت الأسواق الخارجية في «السيف»، و«لاست إكزت الخوانيج»، والرقة، وحتا لتأخذ زوارها في رحلة تراثية عبر تاريخ دبي، بالإضافة إلى العروض الترفيهية ووجهات التسوّق المتنوعة.

- حفل الافتتاح تضمّن عروضاً مبهرة للأضواء والليزر والألعاب النارية، وحفلات غنائية لأبرز النجوم.