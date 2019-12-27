الامارات | مطعم «أموس».. باقة من الأطباق المتوسطية للأعياد

شكرا لقرائتكم خبر عن مطعم «أموس».. باقة من الأطباق المتوسطية للأعياد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف «أموس»، المطعم اليوناني الرائد في فندق «ريكسوس بريميوم دبي»، الواقع في منطقة «جميرا بيتش ريزيدنس»، عن طرح مجموعة محدودة من الأطباق اليونانية الشهية احتفالاً بموسم الأعياد.

وتضم العروض الممتدة من 22 إلى 30 ديسمبر تشكيلة من ألذ الأطايب اليونانية، مثل حساء القرع والبطاطس الحلوة مع زيت الفلفل الحار وبذور دوار الشمس، والدجاج المشوي على نار هادئة والمتبّل بالخردل، إلى جانب هريس البطاطس وصلصة الليمون، وطبق سمك القاروص اليوناني المغلف بورق البرشمان والمطهو بالفرن مع قطع الخضراوات الصغيرة والثوم والزعتر والليمون.

ويقدم المطعم لعشاق الحلويات تشكيلة من الأطايب اليونانية التقليدية خلال هذا الموسم، مثل «ميلو ماكارونا» وهو عبارة عن كعك العسل ليوم العيد، و«كورافيابيدس» وهو عبارة عن بسكويت الزبدة مع اللوز المحمص. كما يقدم «أموس» لضيوفه باقة من المقبلات اليونانية الأصيلة مقابل 95 درهماً فقط، من الساعة السابعة مساءً إلى الساعة التاسعة ليلة رأس السنة.