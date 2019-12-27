الامارات | 1200 قارورة بلاستيكية لشجرة ميلاد صديقة للبيئة

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ابتكر فندق «ستوديو إم آربيان بلازا» في دبي شجرة ميلاد صديقة للبيئة مكونة من 1200 عبوة مياه مستعملة، محققاً بذلك التزامه بالحفاظ على بيئة مستدامة بإعادة تدوير المواد البلاستيكة، والإسهام في حماية الثروة الشجرية.
وابتكر الفكرة فريق النظافة مع التقنيين في الفندق وعملوا على تنفيذها معاً، حيث استغرق تجهيز شجرة الميلاد شهراً كاملاً، لتبدو بمنظر برّاق وملفت يوحي بأجواء البرد والثلج وعيد الميلاد.
وقالت المدير العام في الفندق، أورسولا شدياق: «يستخدم كل فرد العديد من العبوات البلاستيكية سنوياً، ويتم بيع أكثر من مليون عبوة بلاستيكية كل يوم، 91% منها غير قابل لإعادة التدوير، لذا اتخذ فريق النظافة مع التقنيين هذه الخطوة الهادفة، للاستفادة من عبوات المياه غير القابلة لإعادة التدوير في صناعة عمل فني جميل ومتقن، يعبّر عن التزامنا بالحفاظ على بيئة مستدامة واحتفائنا بأيام عيد الميلاد المجيدة».
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