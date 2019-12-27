الامارات | «ستيف مادن».. أحذية وحقائب برّاقة للاحتفالات

شكرا لقرائتكم خبر عن «ستيف مادن».. أحذية وحقائب برّاقة للاحتفالات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقدم «ستيف مادن» تشكيلتها الجديدة المستوحاة من موسم الأعياد والمناسبات، حيث تتضمن المجموعة تشكيلة من الأحذية والحقائب بتصاميم وألوان برّاقة تتدرّج بين الذهبي والفضي والأسود.

وتضم تشكيلة الأحذية الكلاسيكية والصنادل المسطحة وصنادل الكعب العالي وأحذية البوت بأنواعها، إضافة إلى أشكال الكعوب المتعددة التي تلبي ذوق كل سيدة، حيث صُمم كل منها لتتناسب ومختلف الأذواق، بأفكار مستوحاة من إطلالة النجمات على السجادة الحمراء، فمع إضافة لمسة بسيطة كحقائب

الـ«كلاتش» الفاخرة، ستضمنين حصولك على طلة تأسر الأنظار تعكس أنوثتك وبريق تألقك في هذا الموسم الاحتفالي.