شاهدي أجمل إطلالات إليسا المتميزة لهذا العام

لا يختلف اثنان على اطلالات إليسا المتميزة ، وهي إطلالات أنيقة في بعض الأحيان ممزوجة بالكثير من الجرأة. اختارت اللنجمة اللبنانية اليسا فساتين منوعة بين القصير والطويل هذا العام، الا ان الطابع القصير كان الغالب كالعادة، حيث تألقت بأجمل ما يكون من تصميمات.

في حصاد 2019 العام، اليك أجمل فساتين اليسا 2019:

اللون الأسود هو المفضّل لدى اليسا خاصة إذا كان التصميم قصيراً وقد اختارت في احدى اطلالاتا فستاناً قصيراً مطرزاً.

كما ان الالوان الناعمة تليق بها، حيث ظهرت بفستاناً باللون الفوشيا قصير التصميم من الأمام ومصمم من القماش الحريري

Advertisements

ومن أجمل فساتين اليسا هذا العام ذلك الفستان الأحمر الطويل التصميم والذي تميز بجرأته بسبب صدره المكشوف.

ومن أجمل اطلالاتها هذا العام فستانها المصمم من السلاسل الذهبية من لابورجوازي العالمي.

قد يهمك أيضا:

إليسا في فساتين قصيرة هل ناسبتها

الفنانة إليسا تبدأ استعداداتها لاستقبال أعياد الكريسماس