"القومي للمرأة" بالوادي الجديد يستقبل أولى قوافل "عنيك في عنينا"

تستقبل محافظة الوادي الجديد، غدا الجمعة، أولى قوافل مبادرة "عنيك في عنينا"، التي تنظمها مؤسسة "صناع الخير للتنمية"، تحت رعاية مجلس الوزراء.

وقالت المهندسة نادية ويصا، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة الوادي الجديد، إن التعاون مع مؤسسة صناع الخير في تنظيم المبادرة بالمحافظة يأتي في إطار سعي المجلس ولجنته للمرأة ذات الإعاقة دعم جهود المجتمع المدني لخدمة لشرائح المرأة في أنحاء المحافظة وجميع أهالي محافظة الوادي الجديد وتجفيف منابع الإعاقة بتقديم فرص الاكتشاف المبكر لمرضي العيون وتقديم العلاج وعمل النظارات وإجراء العمليات الجراحية.

وأكدت الدكتورة شيماء صبري، المدير التنفيذي للمبادرة، أنه سيجرى تنظيم القافلة بقرية الخرطوم بمركز الخارجة لخدمة الأهالي والمناطق المجاورة والتجمعات القبلية، وسيجرى من خلالها توقيع الكشف على أمراض العيون للأهالي وصرف الأدوية وتشخيص الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات وعمل نظارات طبية كل ذلك بالمجان.

وأوضح محمد عبدالجليل، مدير إدارة المشروعات بصناع الخير، أنّ إطلاق قوافل "عنيك في عنينا" بمحافظة الوادي الجديد يأتي في إطار السعي للوصول بخدماتها الإنسانية ومبادراتها الطبية إلى كل قرى ونجوع مصر وبخاصة المناطق الحدودية.