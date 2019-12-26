قبل احتفالات الكريسماس.. 7 حيل لتنظيف السجاد والستائر بسهولة في المنزل

أيام معدودة تفصلنا عن الاحتفال برأس السنة الميلادية، وسط اشغال العديد من ربات البيوت، بكيفية تنظيف السجاد والستائر بأقل وقت مجهود، رغبة في استقبال العام الجديد بمنزل نظيف، خالٍ من الأتربة، التي يمكن أن تسبب أمراض لأفراد الأسرة، كالإصابة بحساسية الصدر.

وفيما يلي طرق مختلفة لتنظيف السجاد والستائر في المنزل، للتأكد من جودة عملية النظافة، وتوفير المال، وفقا لما ذكره موقع "ويكي هاو":-

أولا: طرق تنظيف السجاد

المكسنة الكهربائية

يمكن استعمال المكنسة الكهربائية للتنظيف الأسبوعي للسجاد، ويجب الاعتماد على الفوهة الصغيرة لتنظيف أطراف السجاد، ثم تبدأ عملية التنظيف أفقيا فرأسيًا بالمكنسة، ثم من اليسار إلى اليمين.

قماش أبيض

يمكن الاعتماد على الأقمشة البيضاء أو مناشف ورقية في عملية التنظيف، مع ضرورة الانتباه لعدم الاعتماد على الأقمشة متعددة الألوان، لأنها يمكن ترسب الألوان إلى السجاد.

وتُستخدم الأقمشة مع صابون مناسب للسجاد، وبعدها يُخلط الماء مع الخل في بخاخات لاستخدامه في التنظيف والتطهير.

سكين حاد

في حالة لصق علكة في السجاد، لابد من استخدام سكين حاد للتخلص منه.

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تجنب الفرشاة

يجب تجنب استخدام الفرشاة في عملية التنظيف، لأنها تتلف أنسجة السجاد.

ثانيا: طرق تنظيف الستائر

تنظيف الستائر المصنوعة من الأقمشة بالغسالة

يمكن الاعتماد على تنظيف الستائر المصنوعة من الأقمشة إذا كانت الغسالة ذات سعة واسعة، مع استعمال درجة حرارة منخفضة مع الدوران البطيء، مستخدمين سائل التنظيف العادي.

تنظيف الستائر المصنوعة من الأقمشة بالبخار

تفضل العديد من ربات البيوت التنظيف من خلال جهاز البخار، مع ضرورة قراءة تعليمات الشركة المصنعة، ثم بدء التنظيف من الأعلى إلى الأسفل.

تنظيف الستائر الخشبية

يجب تنظيف الغبار باستعمال "الفرشاة" الريشية، أو قطعة قماش جافة، ثم مسح كل لوح منفردا من الستارة الخشبية من اليسار إلى اليمين.