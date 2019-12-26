الأمريكية جينيفر جراوت تكشف لـ"الوطن" أسباب ابتعادها عن الفن واعتناق الإسلام

انجذبت للدين الإسلامي، وتأثرت بمعتقداته وأفكاره التي وجدته يمس جانبًا من روحها وقلبها، أثنى الجميع على صوتها وخشوعها أثناء تلاوة آية الكرسي من القرآن الكريم، قبل أسبوعِ مضى، هي المغنية الأمريكية جينيفر جراوت، والتي ظهرت خلال مقطع فيديو مصور لا تتجاوز مدته الدقيقتين والـ14 ثانية، ما جعلها تتصدر محركات البحث "جوجل" في ذلك الحين.

وعادت جينيفر تتصدر محركات البحث من جديد، بعدما ظهرت في مقطع فيديو آخر مصور، وهي ترتل أواخر سورة البقرة، مرتدية "إيشارب" يغطي شعرها، احترامًا للدين الإسلامي، ما جعل الرواد يثنون على صوتها من جديد، حيث بدت متمكنة من أصول وتجاويد القراءة والتلاوة.

وكشفت جينفر، لـ"الوطن"، أسباب توقفها عن الغناء بعد اعتناقها الإسلام، مؤكدة أنّها انجذبت إلى الدين الإسلامي، ووجدت أنّ البعض كان يخوفها من أشياء غير موجودة، "كنت أعيش في المغرب، وكانت هذه هي المرة الأولى التي أكون فيها في بلد إسلامي، رأيت الكثير من الأشياء الجديدة، ولديّ بعض التجارب التي لا يمكن تفسيرها، والتي أثارت اهتمامي، لذا بدأت أتعلم المزيد عن الإسلام وقبلته كدين لي في النهاية".

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وأضافت جينيفر: "أحاول تعلم آيات القرآن وتطبيقها على حياتي بالطبع، فالإسلام هو المعرفة والخبرة المجتمعية، فأنا دائمًة الاستماع للشيخ محمد صديق المنشاوي، وأتلو القرآن وراءه، لأتعلم أصول القرآن وأحكامه وتجويده".

واختتمت جينيفر، حديثها قائلةً: "أم كلثوم هي أحسن مغنية في العالم العربي، وكانت بدايتها تجويد القرآن، وأبوها كان شيخا وهي مسلمة، ولم تقل أبدا هذا غني أو هذا فقير".