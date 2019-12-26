بصورتين متباينتين.. إيمان السيد تودع عام 2019 بطريقة كوميدية

شاركت الفنانة إيمان السيد متابعيها، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، بصورتين لها، مودعةً خلالهما عام 2019، بطريقة كوميدية.

ونشرت "إيمان" صورة لها وهي مبتسمة، مرتدية قبعة كبيرة متعددة الألوان وفستان أزرق منقوش، أثناء ابتسامها، قائلة: "وأنا بستقبل 2019"، إضافة إلى مادة مصورة، وتبدو عليها معالم الحزن، رافعة أصبع السبابة لفوق، واضعة حجاب حول شعرها، معلقة: "وأنا بودع 2019".

وخلال الساعات الماضية، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد ما يزيد على 2300 تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "والله أنتي سكرة.. بتجيبي الأفكار دي منين"، و"ضحكتيني جدا"، و"كل سنة وأنتي طيبة يا جميلة"، و"عبرتي عننا كويس أوي".

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يشار إلى أنه أثناء لقائها مع الفنان أشرف عبدالباقي في برنامج "قهوة أشرف" المذاع عبر فضائية "الحياة"، قالت الفنانة إيمان السيد، إنها كانت تتمنى أن تعمل مضيفة طيران ولكنها انشغلت في التمثيل نظرًا لأنها كانت تشارك في مسرحيات وهي طالبة جامعية.