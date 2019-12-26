(ماذا يحدث لك إذا تناولت مسكنات أثناء ارتفاع ضغط الدم؟ (نصائح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي :

هل تعاني من ارتفاع ضغط الدم؟.. إذا كنت من مرضى الضغط المرتفع فربما تعاني من صداع أثناء ارتفاعه، وغالبًا ما تلجأ إلى المسكنات لتخفيف حدته، وهي عادة خاطئة يحذر منها الأطباء، لأنها قد تسبب أضرارًا بالغة.

الدكتور إسماعيل منصور مطر، استشاري باطنة، قال إن كثرة تناول المسكنات أثناء ارتفاع الضغط يؤدي إلى عدم انخفاض ضغط الدم، بل يزيد من ارتفاعه وقد يسبب تجلطات الدم.

نصائح لمرضى الضغط المرتفع:

-لا يجب تناول أي مسكنات عشوائيًا ويفضل استشارة الطبيب.

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- تناول دواء الضغط بشكل منتظم يوميًا.

- قلل من نسبة الملح في الطعام وتجنب الأطعمة المالحة والحارة.

- إذا لم تستجيب بعد تلقي دواء الضغط توجه للطبيب المختص مرة أخرى لتلقي علاج بديل.

- الضغوط النفسية ترفع الضغط لذلك ابعد عن التوتر وكن هادئا.

- الزيارات المتكررة للطبيب والفحوصات المنتظمة تساعد في الكشف المبكر لارتفاع ضغط الدم والعلاج السريع.