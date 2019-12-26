في حفلات رأس السنة .. تألقي بهذا الفستان

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

أوردت مجلة “Elle” أن الفستان المرصع بالترتر يعد خيارا مثاليا لحفلات رأس السنة؛ حيث إنه يمنح المرأة إطلالة متلألئة تنطق بالأناقة والفخامة.

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن الفستان المرصع بالترتر يتلألأ هذا الموسم باللون الفضي أو الأزرق الليلي، مشيرة إلى أنه يأتي بقصات مختلفة ليرضي كل الأذواق؛ حيث تخطف بعض الموديلات الأنظار إليها من خلال القصات ذات الطابع المثير كالقصة القصيرة أو القصة الكاشفة للظهر أو القصة الكاشفة للأكتاف أو القصة ذات حمالات العنق “Neckholder”.

وتأتي موديلات أخرى بقصات أكثر احتشاما؛ حيث تأتي بأكمام طويلة ومنتفخة أو ياقة واقفة ومغلقة على غرار القميص.

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وبسبب المظهر الصارخ للفستان المرصع بالترتر ينبغي أن تتحلى الإكسسوارات بالبساطة والهدوء، وذلك للبعد عن المبالغة والتكلف من ناحية ولتسليط الأضواء على الفستان من ناحية أخرى. وبناء على ذلك يمكن تنسيق الفستان مع حقيبة كلاتش من الجلد وذات لون أحادي هاديء وحذاء ذي كعب عال أو صندل ذي أربطة يتحلى بالبساطة.

وبالمثل ينبغي أن يتسم المكياج بالبساطة والهدوء، وذلك من خلال الاعتماد على درجات النيود الشفافة، التي تمنح البشرة إشراقة طبيعية.