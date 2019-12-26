هل تعاني من الشخير؟.. معلومات مهمة عليك الانتباه إليها

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

قالت الدكتورة "كالبانا ناجبال" إن توقف التنفس أثناء النوم، الذي يعرف باسم "الشخير"، عبارة عن اضطراب شائع يحدث أثناء النوم؛ حيث يتوقف التنفس عدة مرات متتالية أثناء النوم بسبب انسداد مجرى الهواء، مما يضطر الشخص للاستيقاظ ليلتقط أنفاسه.

وأضافت كبير استشاريي الأنف والأذن والحنجرة وجراحة الرأس والرقبة وجراحة الروبوت في مستشفى إندرابراستا أبولو، أنه لا يوجد سبب واضح يبين لماذا يصاب الشخص بحالة توقف التنفس أثناء النوم، إلا أن هناك محفزات تزيد من احتمالية الإصابة مثل السمنة؛ فهناك علاقة وثيقة بين ارتفاع مؤشر كتلة الجسم ومخاطر الإصابة باضطراب توقف التنفس أثناء النوم. ومن عوامل الخطورة الأخرى شرب الخمر وتعاطي المسكنات.

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ويعد النعاس أثناء النهار والشخير العالي والنوم المضطرب المتقطع أحد أشهر أعراض الإصابة بحالة توقف التنفس أثناء النوم، علما بأن الذكور أكثر عرضة من النساء للإصابة بتوقف التنفس أثناء النوم؛ حيث إنه يصيب 20٪ من النساء و35٪ من الذكور.

وفي حال ترك الحالة دون تشخيص ودون علاج أو تم تجاهل تلك الأعراض لفترة طويلة، فإن حالة توقف التنفس أثناء النوم تؤثر على المريض بعدة طرق مثل: انخفاض جودة الحياة والإصابة بمرض السكري والعجز وارتفاع ضغط الدم والشعور بالتعب والسكتة الدماغية والسكتة القلبية واضطرابات الذاكرة وغيرها من الآثار المترتبة على انخفاض الأوكسجين وعدم حصول الشخص على عدد ساعات نوم ذات جودة.

وأردفت ناجبال أن العمليات الجراحية الآلية أتاحت طريقة جديدة وسهلة لمرضى توقف التنفس أثناء النوم؛ حيث إنها تتيح الشفاء السريع وخفض نسبة حدوث الالتهابات، بالإضافة لكونها جراحة غير مؤلمة تقريبا ولا تترك أي ندبة، مع فقدان منخفض للدم ونتائج تجميلية رائعة، وتحسين الوظيفة المناعية للجسم بعد الجراحة.