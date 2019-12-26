محمد اسماعيل - القاهرة - مكاسب ونجاح وخيانة ومؤامرات.. حظوظ المشاهير في 2020 وفقا للأبراج

كتبت- شيماء مرسي:

أيام قليلة تفصلنا عن نهاية عام 2019 ومع بداية 2020 يسعى الكثير من الأشخاص إلى معرفة توقعات وحظوظ المشاهير والفنانين من خلال اللجوء إلى معرفة طالع أبراج هؤلاء المشاهير.. ولمعرفة ماذا تخبرنا حظوظ المشاهير والفنانين لعام 2020 توجهنا بالسؤال إلى خبيرة الأبراج الدكتورة رانيا شارود، والتي أجابت في السطور التالية:

- محمد هنيدي.. برج الدلو ( 19 يناير -18 فبراير) :

الدلو من أكثر الأبراج رقي ويتميز مواليده بأسلوبهم المميز وسيكون عام 2020 بالنسبة لهم هدنة وهدوء من الصراعات التي واجهته العام الماضي، أما على الصعيد المهني فالمنافسين في مجال العمل سيصبحون أصدقاء بعد عداوة.

-أحمد السقا ويسرا.. برج الحوت (19 فبراير- 20 مارس ) :

من أكثر الأبراج رومانسية، ومن المتوقع النجاح الباهر والتميز لمواليده، وعلى الصعيد المادي ستتحسن أمورهم، وأيضًا من الناحية الرومانسية والعاطفية.

-محمد رمضان ومو صلاح.. برج الجوزاء ( 21 مايو- 21 يونيو ):

يتألق الجوزاء في عام 2020 من الناحية العاطفية، وأيضا من الناحية العملية والمهنية، ومن المتوقع له مزيدًا من النجاح والإصرار.

-عمرو دياب.. برج الميزان ( 23 سبتمبر- 23 أكتوبر ):

من الأبرج الدبلوماسية والمحبوبة التي تمتاز في عام 2020 بالهدوء والتألق والتحسن المادي، ولكن يجب لرجل الميزان الحذر عام 2020 من الحسد والخيانة والغدر والمؤامرات.

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-عادل إمام ونانسي عجرم.. برج الثور ( 21إبريل21 مايو ):

من الأبراج التي تمتاز بالطموح والنجاح والإصرار، ومن المتوقع لها في 2020 مزيدا من النجاح والصحة.

-سميرة سعيد.. برج الجدي (22 ديسمبر-19 يناير) :

سيظل الجدي محتفظا باستقرار أموره، ولكن يجب توخي الحذر من النميمة التي تؤدي إلي الخلافات الأسرية.

- اليسا وحماقي وإياد نصار.. برج العقرب ( 23 أكتوبر-22 نوفمبر ):

سيظل العقرب محتفظًا بالنجاح الباهر، وعلى مواليد برج العقرب الحذر من الحسد خلال 2020.

-شيرين عبد الوهاب.. برج الميزان (23 سبتمبر-23 أكتوبر ):

ستتحسن الأمور المادية لبرج الميزان، ومن الناحية المهنية يجب توخي الحذر من المؤامرات والتعامل مع الأمور بدبلوماسية.

- تامر حسني.. برج الأسد (22 يوليو-22 أغسطس ) :

من المتوقع تحسن الأحوال المادية لبرج الأسد والنجاح المتميز، ولكن لاتنزعج من سقوط بعض الأشخاص من نظرك وظهور حقيقة نواياهم تجاهك.