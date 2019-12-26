للأمهات.. إليك طريقة نفسية سليمة لتخطي ابنتك مرحلة المراهقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - شيماء مرسي:

مرحلة المراهقة من أهم الفترات العمرية لدى المراهقات، فيها تنتقل من عدم مسؤولية الطفولة إلى نضج الشباب.

وتكون هذه المرحلة أزمة لدى بعضهن اللاتي يتعرضن فيها لعدة مشكلات مع أسرهن وأصدقائهن، لذلك يجب أن تجيد الأمهات التعامل مع بناتها في هذه المرحلة العمرية.

نستعرض لكم وفقا لإبراهيم خطاب، المستشار النفسي والأسري أهم نصائح الأمهات للتعامل مع بناتهن لتخطيها:

- المعرفة الجيدة والوعي الكافي للأم بمرحلة المراهقة من خلال القراءة أو الاطلاع على فيديوهات عبر الإنترنت.

- طلب المساعدة من المتخصصين النفسيين للتعرف على أبعاد مرحلة المراهقة.

- يجب أن يكون لدى الأم الجرأة الكافية للتحدث مع ابنتها وتخطي هذه المرحلة.

- عدم إهانة الوالدين لها لأنه قد ينتج عن ذلك متاعب نفسية عديدة.

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- تقبل الأم التقلبات المزاجية للمراهقة، وهذا شئ طبيعي نظرًا لصعوبة المرحلة التي تمر بها الإبنة والتغيرات التي تحدث لها.

- التقليل من نقد تصرفات الابنة والمشاكل معها لأن معظم النقد لا يكون ضروريا.

- يجب على الأم بقدر الإمكان ألا تفقد أعصابها وأن تتحكم في عصبيتها أمام ابنتها.

- احترام خصوصيات الابنة المراهقة مع الاحتفاظ بالرقابة أيضا بطريقة غير مباشرة.

- توجيه النصح والإرشاد لابنتك المراهقة بطريقة تربوية سليمة.

- تبني الأم علاقتها مع ابنتها على الثقة والتفاهم والعطاء والحب، وأن تكون متسامحة معها.

- تحديد وقت كافي يوميًا للجلوس معها للتحدث.