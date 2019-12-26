بعد وصلة الرقص المثيرة مع شقيقتيها.. “شاهد” فيديو جديد لـ ميس حمدان يشعل مواقع التواصل

في فيديو جديد أثار جدلا واسعا عقب وصلات الرقص المثيرة مع شقيقتيها قبل أيام، تحولت الفنانة ميس حمدان إلى شخصية “الجوكر” الشهيرة والتي قُدم لها هذا العام فيلم جديد وجسدها واكين فينيكس.

نشرت ميس فيديو عبر حسابها على انستجرام ظهرت فيه ترتدي بذلة الجوكر الشهيرة الحمراء، ووضعت المكياج الخاص بالشخصية.

وكتبت تعقيبا على الفيديو لتوجه رسالة لجمهورها وتؤكد أنها ستبدأ عاما جديدا ستحاول فيه تحقيق أحلامها وما لم تستطع تحقيقه سواء في مجال الفن أو خارجه، مشيرة إلى أن كل شخص يواجه صعوبات وتحديات ويجب أن نمر بتجارب فشل حتى نصل إلى النجاح.

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وقبل أيام، كان الثلاثى مي سليم ودانا حمدان، وميس حمدان، قد استعرضوا مواهبهم الفنية فى فيديو ساخر جديد نشرته الأولى، وظهرت مى سليم فى الفيديو وهى ترتدى بدلة كاملة، وترقص على الحان أغنية تانى يا هوا، للمطرب محمد محيى، وسرعان ما انضمت اليها شقيقتها دانا حمدان وميس حمدان، بنفس الملابس وشاركاها الرقص الساخر.