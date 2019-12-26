فنان مصري لقبها بـ"أمينة رزق لبنان".. معلومات عن نقلا شمعون بطلة "عروس بيروت"

استطاع المسلسل اللبناني "عروس بيروت"، استقطاب عدد من الجماهير، خلال الفترة الماضية، فوصلت نسبة مشاهدته إلى ملايين المشاهدة في الكثير من البلاد العربية، وبخاصة مصر، وأصبح حديث جمهور الدراما التلفزيونية، رغم كونه لم يدخل ضمن السباق الرمضاني، إلا أنّه نال على استحواد المتابعين مترقبين أحداث الحلقة الأخيرة من المسلسل الذين تفاعلوا مع أحداثه وتعايشوا معه على مدار الـ84 حلقة.

وحظيت شخصية "ليلى"، التي قامت بها الفنانة "تقلا شمعون"، تفاعلا كبيرا، حيث قدمت دور الأم المتسلطة والسيدة القوية التي تحكم القصر والمنطقة بكاملها، وتفرض قيودها وقوانينها على عائلتها ومن يعملون بالقصر وكل من حولها ببراعة شديدة جدًا.

ويقدم هُن أبرز المعلومات عن الفنانة اللبنانية تقلا شمعون، خلال السطور التالية.

- تقلا الخوري بطرس شمعون، ممثلة لبنانية، ولدت في 5 ديسمبر عام 1966، وتبلغ من العمر 53 عامًا.

- لديها أختان، "مارجريت"، و"بياريت".

- درست تخصص التواصل المرئي والمسموع في الجامعة اللبنانية.

- حصلت على دبلوم دراسات عليا في الإخراج والتمثيل.

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- دخلت مهنة التمثيل بعدما تخصصت أكاديمياً فيها، انطلاقتها كانت عام 1992 من خلال السينما بفيلم ناجي العلي، أثبتت نجاحاً لافتاً خصوصاً في دور "الأم".

- شاركت في العديد من المسلسلات اللبنانية والعربية المشتركة إضافة لتدريسها مادة التمثيل في أكاديمية التمثيل التي تملكها.

- متزوجة من المخرج والمنتج اللبناني طوني فرج الله.

- لقبها الفنان المصري أحمد خليل بأمينة رزق لبنان.

- دورها في مسلسل "روبي" ساهم في انتشار اسمها عربياً، حيث أدت دور والدة سيرين عبد النور، كما كان دورها في مسلسل "سنعود بعد قليل" السوري رغم ثانويّته مؤثراً جداً.

- شاركت في مسلسل "اتهام"، حيث أدت دور "أم خالد" التي تُقتل في نهاية المسلسل.

- أحبها الجمهور في دور الأم المتسلطة والسيدة القوية التي تحكم القصر والمنطقة بكاملها، خلال مسلسل"عروس بيروت".