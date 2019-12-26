أحمد داوود وعلا رشدي يحتفلان بالكريسماس مع أبنائهم بجلسة تصوير

دائمًا ما يسعى الفنان أحمد داوود وزوجته الفنانة علا رشدي، للجديد ونشر البهجة بين أفراد عائلتهم، فهم من الأزواج التي تُعرف داخل الوسط الفني بجولاتهم المستمرة برفقة أبنائهم وحرصهم على توثيق أهم لحظاتهم عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا.

وحرصت الفنانة علا رشدي، على مشاركة متابعيها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بعدد من الصور برفقة زوجها وأبنائها ميلا وأدم أثناء احتفالهم بالكريمساس في أجواء عائلية داخل منزلهم، وأرفقت تعليقًا على الصور قالت خلاله، "عيد ميلاد سعيد من عائلتي إلى عائلتك وآمل أن يكون عام 2020 عامًا رائعًا لنا جميعًا".

Advertisements

لقيت جلسة التصوير استحسان المتابعين وتفاعل عدد كبير منهم معها، وحصدت ما يقرب من 82 ألف تسجيل إعجاب، بالإضافة لمئات التعليقات التي تشيد بجمالهم، وكان من أبرزها، "العيلة الفرفوشة رزق، مشوفتش في جمالكوا، مبهجين جدًا".

يذكر أن آخر أعمال علا رشدي هو فيلم قصة حب، والذي شارك في بطولته عدد من الفنانين أبرزهم أحمد حاتم وهنا الزاهد.