ناهد السباعي تستعرض رشاقتها في الجيم.. وتعلق: يستفيد الجسم من الحركة

حرصت الفنانة ناهد السباعي، على مشاركة جمهورها بصورة جديدة أثناء تدريبها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلقت "ناهد"، على الصور قائلة: "يستفيد الجسم من الحركة، والعقل يستفيد من السكون.. ناماستي".

ونالت الصور إعجاب متابعيها وجاءت من ضمن التعليقات: "مساء الرياضة والرشاقة"، وعلق متابعوها على تاتو ظهر في الصورة، سائلين إياها: "وحمة ولا تاتو يا ناهد".

ولم تكن الفنانة ناهد السباعي، الوحيدة التي تستعرض رشاقتها، تحرص الكثير من الفنانات على مشاركات متابعيهن بلقطات من حياتهن اليومية، خاصة أثناء تواجدهن داخل الصالات الرياضية واستعراض رشاقتهن وقدرتهن على ممارسة التمرينات الصعبة بلياقة وليونة.

ويعرض "هن" أبرز الفنانات اللاتي حرصن على نشر صورهن أثناء التمرينات الرياضية في صالات "الجيم"

منة فضالي

من الفنانات اللاتي عادة ما تنشر مقاطع فيديو لها داخل صالات "الجيم".

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ياسمين عبدالعزيز

ومن داخل إحدى الصالات الرياضية، حرصت أيضا الفنانة ياسمين عبدالعزيز، على مشاركة متابعيها، إذ أنها نشرت في وقت سابق عبر "انستجرام"، صورها وهي تمارس الحركات الرياضية استعرضت من خلالهما رشاقتها وجمالها.

أما الفنانة رانيا يوسف فكانت أيضا ضمن الفنانات اللاتي نشرن صورهن داخل إحدى الصالات الرياضية، ففي إحدى المرات نشرت صورها وهي تستعرض رشاقتها خلال ممارسة تمرينات الضغط، ورفع الأوزان.

وكانت الفنانة ناهد السباعي، شاركت في الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي، من خلال فيلم "هذه ليلتي"، في مسابقة الأفلام ‏القصيرة التي ترأس لجنة تحكيمها المخرج مروان حامد وعضوية الفنانة درة‎.‎‎