4 خطوات لتنظيف والعناية بالصوف

عندما يأتي الشتاء يصبح الصوف هو الصديق المثالي، خاصة في الملابس، ولكنه يحتاج عناية خاصة للتنظيف والتخزين، كي يستمر لأطول فترة ممكنة، ويستعرض التقرير التالي 4 خطوات للعناية بالصوف بحسب موقع "ريل سيمبل".

الغسيل بلطف

يقول براين جونسون، مدير التعليم والتحليل في معهد التنظيف الجاف والغسيل، في ولاية ماريلاند: "يجب تنظيف البلوزات الصوف قبل التخزين، لأن العث، وخنافس السجاد ،تتغذي على العرق والبقع".

التنظيف الجاف يعمل بشكل جيد، ومن الآمن غسل الصوف، لكن اجعل علامة الرعاية عليه هي دليلك. يمكن وضع سائل تنظيف متخصص للصوف إلى المياه الفاترة. اقلب الثوب من الداخل واغمره، ثم انقعه لمدة 10 دقائق.

اشطف الثوب مرتين، واضغط على الماء ليخرج. لا تفرك الثوب أو تعصره مطلقًا، حيث يمتد الصوف المبلل بسهولة.

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التجفيف

ضعي الثوب على منشفة نظيفة ولفيه لاستخراج الماء. افتحي المنشفة واتركي الثوب يجف على منشفة جديدة أو رف شبكي، ويفضل ألا ينشر.

عيدي وضع الثوب في أماكن مختلفة على كتل متماسكة، وعندما يجف الثوب يوضع في مكانه.

إزالة الوبر

قومي بحلاقة الكرات الزائدة من الصوف باستخدام ماكينة الحلاقة، فهو جهاز آمن من القماش مزود بشفرات مختلفة للأقمشة الثقيلة والمتوسطة والثقيلة.

التخزين

يمكنك طي الثوب ووضعه في حاوية بلاستيكية محكمة الغلق، وتخزينه في مكان بارد وجاف.