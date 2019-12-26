"قتل 11 و100 في حالة خطيرة".. أعراض وأسباب انتشار الفيروس "الشرس" في إسرائيل

"الفيروس الشرس".. ذلك الوصف الذي أطلقته وزارة الصحة الإسرائيلية على مرض الأنفلونزا، الذي تسبب في وفاة 11 حالة، بينما يوجد 100 في حالة خطيرة، بحسب ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، اليوم.

وفيما يلي أعراض وأسباب من الإصابة بإنفلونزا، بحسب موقع "ماينو كلينك" الطبي، والموقع الرسمي لوزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية.

أعرض الإصابة بفيروس أنفلونزا

- ارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة.

- الشعور بآلالام في العضلات.

- الشعور بالتهاب الحلق.

- السعال باستمرار.

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- الإصابة بضيق في التنفس.

- الإصابة بصداع مزمن.

أسباب الإصابة بفيروس أنفلونزا

- خروج رذاذ الشخص المصاب بالأنفلونزا، الناتج عن السعال أو العطس أو خروج هواء من الفم خلال التحدث.

- ملامسة مقتنيات المصاب بالأنفلونزا، مثل الهواتف وأجهزة الكمبيوتر.

يشار إلى أن "صناديق المرضى" الإسرائيلية أفادت بوجود ارتفاع ملحوظ منذ صباح أمس، على عدد الأشخاص الذين تلقوا تطعيم ضد الأنفلونزا، لافتة إلى أن الفيروس هذا العام "عدواني وشرس" ناصحة الإسرائيليين بتلقي التطعيمات، لا سيما الفئات ذات عوامل الخطورة المرتفعة وهي الكبار الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما والأطفال من سن سنة ونصف السنة وما فوق والمصابون بأمراض مزمنة والحوامل.